Photo – तिरंग्यात रंगली विठुरायाची राऊळी

\u0906\u091c 79 \u0935\u094d\u092f\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0924\u0902\u0924\u094d\u0930\u094d\u092f \u0926\u093f\u0928\u093e\u0928\u093f\u092e\u093f\u0924\u094d\u0924 \u0936\u094d\u0930\u0940 \u0935\u093f\u0920\u094d\u0920\u0932 \u0930\u0941\u0915\u094d\u092e\u093f\u0923\u0940 \u092e\u0902\u0926\u093f\u0930\u093e\u0924 \u0924\u093f\u0930\u0902\u0917\u0940 \u092b\u0941\u0932\u093e\u0902\u091a\u0940 \u0938\u091c\u093e\u0935\u091f \u0915\u0930\u0923\u094d\u092f\u093e\u0924 \u0906\u0932\u0940 \u0906\u0939\u0947. \r\n\r\n \u00a0