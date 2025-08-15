Photo – तिरंग्यात रंगली विठुरायाची राऊळी

सामना ऑनलाईन
|

आज 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात तिरंगी फुलांची सजावट करण्यात आली आहे.

 

