T20 WC 2022 ‘हिंदुस्थान-पाकिस्तान मेगाफायनल पाहायला आवडेल, पण…’, डीव्हीलिअर्सने वर्तवलं भाकित

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या टी-20 वर्ल्डकपचा थरार चांगलाच रंगला आहे. ‘ग्रुप-ए’मधून न्यूझीलंड आणि इंग्लंड, तर ‘ग्रुप-बी’मधून हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानचा संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल झाला आहे. उद्या (9 नोव्हेंबर) आणि परवा (10 नोव्हेंबर) सेमीफायनलच्या लढती रंगणार आहेत. तत्पूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा माजी विस्फोटक खेळाडू एबी डीव्हीलिअर्स याने विजेतेपदाबाबत भाकित वर्तवले आहे.

टी-20 वर्ल्डकपची फायनल कोणत्या दोन संघात होईल आणि कोण विजेतेपद पटकावेल? असे विचारले असता एबी डीव्हीलिअर्स म्हणाला की, खरे तर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या दोन संघातील मेगाफायनल पाहायला आवडेल. परंतु हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंडमध्ये फायनलचा सामना होईल आणि हिंदुस्थान विजेतेपद पटकावेल. याचाच अर्थ पाकिस्तानचा संघ सेमीफायनलमधून बाहेर पडेल.

ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे होणाऱ्या अंतिम सामन्यात हिंदुस्थानचा सामना न्यूझीलंडशी होईल. हिंदुस्थानचा संघट टी-20 वर्ल्डकप जिंकेल, असे एबी डीव्हीलिअर्स म्हणाला. तसेच सूर्यकुमार यादव आणि विराट कोहली जबरदस्त फॉर्मात असून हिंदुस्थानच्या संघात प्रतिभावान खेळाडूंचा भरणा असल्याचेही तो म्हणाला. मात्र सेमीफायनलमध्ये हिंदुस्थानपुढे इंग्लंडसारख्या तगड्या संघाचे आव्हान आहे. इंग्लंडचा संघ डेंजर असून त्यासाठी हिंदुस्थानला खास रणनीती आखावी लागेल, असेही तो म्हणाला

दरम्यान, बुधवार आणि गुरुवारी सेमीफायनलच्या लढती होणार आहे. पहिला सामना पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड संघात 9 नोव्हेंबर रोजी सिडनीमध्ये होईल, तर दुसरा सामना हिंदुस्थान आणि इंग्लंडमध्ये 10 नोव्हेंबर रोजी अॅडलेड येथे होईल.

#WATCH | I think India will play New Zealand in the finals and India will win the World Cup. Suryakumar Yadav and Virat Kohli are in great form. The whole team of India is very talented: Former South African cricketer AB de Villiers pic.twitter.com/83tRjI0Fl2

— ANI (@ANI) November 8, 2022