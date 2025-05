हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानात युद्धविरामासंदर्भात एकमत झालं आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेत दिली. याच संदर्भात आता संरक्षण मंत्रालयानेही पत्रकार परिषद घेत सांगितलं आहे की, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानात समुद्र, हवाई आणि जमिनीवरील सर्व लष्करी कारवाया थांबवण्यावर सहमती झाली आहे.

Watch | Special Briefing by Ministry of Defence on Operation Sindoor | May 10, 2025 | 🇮🇳

May 10, 2025