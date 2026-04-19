युद्धस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा मोठा निर्णय, 12,980 कोटींचा सागरी विमा पूल मंजूर

युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक निर्बंध आणि वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बाह्य व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 12,980 कोटींच्या सार्वभौम हमी (sovereign guarantee) असलेल्या सागरी विमा पूलला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
हा विमा पूल सुरुवातीला 10 वर्षांसाठी कार्यरत राहणार असून, आवश्यकतेनुसार आणखी 5 वर्षे वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध किंवा भू-राजकीय तणावामुळे विमा संरक्षण मागे घेतले जाण्याच्या परिस्थितीत व्यापाराची सातत्यता आणि देशाची आर्थिक सार्वभौमता टिकवण्यासाठी देशांतर्गत सागरी जोखीम कव्हर प्रणालीची गरज होती.
सध्या इराणमधील युद्धस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी हा आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मार्ग ठरत आहे. या मार्गावरील जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्यामुळे अनेक मोठ्या विमा कंपन्यांनी (reinsurers) विमा संरक्षण कमी केले आहे किंवा प्रीमियम मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहेत. परिणामी, सागरी उद्योगासमोर पुनर्विमा मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारच्या पाठबळाने तयार करण्यात आलेला हा विमा पूल हिंदुस्थानचा ध्वज असलेल्या किंवा हिंदुस्थानशी संबंधित जहाजांना, तसेच हिंदुस्थानकडे येणाऱ्या किंवा येथून निघणाऱ्या जहाजांना कव्हर देणार आहे. या पूलअंतर्गत जहाजांचे मशिनरी, मालवाहतूक (cargo) तसेच युद्धाशी संबंधित जोखीम यांचा समावेश असलेले सर्व सागरी धोके कव्हर केले जातील.
सरकारच्या माहितीनुसार, या पूलची एकत्रित क्षमता सुमारे 950 कोटी इतकी असेल. या पूलमध्ये सहभागी असलेल्या विमा कंपन्यांकडून पॉलिसी जारी केल्या जातील. यामुळे सागरी विमा क्षेत्रात देशांतर्गत पातळीवर कौशल्य विकसित होईल, तसेच दावे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर तज्ज्ञता वाढण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे अस्थिर सागरी मार्गांमधून प्रवास करणाऱ्या जहाजांसाठीही परवडणारा विमा उपलब्ध राहील, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार अखंड सुरू ठेवण्यास मदत होईल. हिंदुस्थानकडे येणाऱ्या किंवा येथून जाणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.