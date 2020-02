INDvNZ हिंदुस्थानी महिलांची हॅटट्रीक, न्यूझीलंडचा पराभव करत उपांत्य फेरित दाखल

हिंदुस्थानच्या महिला क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये विजयाची हॅटट्रीक घेतली आहे. गतविजेत्या ऑस्ट्रेलिया व बांग्लादेशला हरविल्यानंतर हरमनप्रीत कौरच्या हिंदुस्थानी संघाने न्यूझीलंडचा देखील पराभव केला आहे. न्यूझीलंडचा निसटता पराभव झाला असला तरी टीम इंडिया उपांत्य फेरित दाखल झाली आहे. अशाने या विश्वचषकात उंपात्य फेरित दाखल होणारी टीम इंडिया हा पहिला संघ ठरला आहे.

Women’s T20 World Cup: India win by 3 runs against New Zealand in Melbourne. pic.twitter.com/C8iJex82gN

— ANI (@ANI) February 27, 2020