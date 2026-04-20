अरुणाचलमधील पासीघाट शहर दाखवले चीनमध्ये, जनगणना 2027 पोर्टलवरील गंभीर चूक

जनगणना 2027 साठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या डिजिटल पोर्टलवर गंभीर तांत्रिक चूक आढळून आल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. अरुणाचल प्रदेशातील पासीघाट हे शहर पोर्टलवर चिनी शहर ‘मेडोग’ म्हणून दर्शवले जात असल्याचे समोर आले. ही चूक उघड होताच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने दुरुस्ती करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
हा प्रकार एका निवृत्त वायुसेना अधिकाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला. ग्रुप कॅप्टन मोहंतो पांगिंग पाओ यांनी पोर्टलवर नोंदणी करताना ही चूक लक्षात आणून दिली. त्यांनी सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट करत ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले आणि त्वरित कारवाईची मागणी केली. त्यांची पोस्ट अल्पावधीतच व्हायरल झाली, त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली.
#Census2027 During Self-Enumeration attempt on https://t.co/ermD21skK0 maps showing Pasighat, East Siang District, Arunachal Pradesh as ‘Medog’! Medog is a town in China! CEO of Google @sundarpichai is Indian! Even official Govt portals are virtually ceding our territory! Needs… pic.twitter.com/EuqdnpqcLp
— Mohonto Panging Pao (@MontyPanging) April 18, 2026
संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही तासांतच ही तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त केली. मात्र, अशा प्रकारची चूक सरकारी यंत्रणेच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे.
दरम्यान, जनगणना आयुक्तांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, नकाशा सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेला ही समस्या कळवण्यात आली होती आणि आता ती पूर्णपणे दुरुस्त करण्यात आली आहे.
जनगणना 2027 चा पहिला टप्पा 16 एप्रिलपासून सुरू झाला असून सध्या ‘हाऊस लिस्टिंग’ आणि ‘हाउसिंग सेंसस’चे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया सध्या 8 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जात आहे.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे 12 लाख कुटुंबांनी ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ या सुविधेचा वापर केला आहे. डिजिटल पद्धतीमुळे नागरिक स्वतःची माहिती नोंदवून आपला आयडी फील्ड अधिकाऱ्यांसोबत शेअर करू शकतात, ज्यामुळे माहिती संकलन अधिक अचूक आणि जलद होण्यास मदत होणार आहे.