‘चीनकडून आपली जमीन परत कधी घेणार’, राहुल गांधींचा मोदी सरकारला सवाल

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा हिंदुस्थान-चीन सीमावादावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. चीनकडून आपली जमीन परत घेण्यासाठी सरकार कधी योजना बनवणार आहे, असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. त्यांनी ट्विट करून हा प्रश्न विचारला आहे.

राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ‘चिनी लोकांनी आपली जमीन घेतली आहे. आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार कधी योजना बनवणार आहे? की ही पण ‘देवाची करणी’ (अॅक्ट ऑफ गॉड) बनणार आहे.’, असं राहुल गांधी ट्विट करून म्हणाले आहेत.

The Chinese have taken our land.

When exactly is GOI planning to get it back?

Or is that also going to be left to an ‘Act of God’?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 11, 2020