पाकिस्तानमध्ये वेगवान घडामोडी, तिन्ही सैन्य दलाच्या प्रमुखांची ISI च्या मुख्यालयात गुप्त बैठक

हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये सीमारेषेवर तणावाची स्थिती आहे. सोमवारी दोन्ही देशांच्या सैन्यात झटापट झाली. या झटापटीत हिंदुस्थानचे 20 जवान हुतात्मा झाले, तर चीनचे 43 सैनिक ठार झाले. हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये तणावाची स्थिती असतानाच कुरापती शेजारी पाकिस्तानमध्ये वेगवान घडामोडी घडत आहेत. पाकिस्तानच्या तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकारी आयएसआय मुख्यालयात पोहोचले. या ठिकाणी झालेल्या गुप्त बैठकीत जम्मू-कश्मीर, एलओसी बाबत चर्चा झाली.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे पाकिस्तान ब्यूरो चीफ सलमान मसूद फौज यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्यासह नौदल प्रमुख आणि वायुदलाचे प्रमुख आयएसआय मुख्यालयात एकत्र येणे सामान्य गोष्ट नाही असे म्हटले आहे. कारण साधारणपणे सैन्य प्रमुख गुप्तचर संस्थांच्या मुख्यालयात हजेरी लावत नाही. हिंदुस्थानने बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक केल्यावरही अशी बैठक झाली नव्हती. मात्र हिंदुस्थान-चीनमध्ये तणाव असताना अशी बैठक झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये काहीतरी शिजतंय असेच तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला अधिक सावध राहण्याची आवश्यकता आहे.

Even during the heigh of WOT, tensions with India (2008, post Balakot) the top brass did not convene at the ISI HQ like today.

