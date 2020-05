एक इंचही मागे हटणार नाही, हिंदुस्थानचा चीनला इशारा; ‘जशास तसे’ उत्तर देणार

लडाखमध्ये चीनसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानमध्ये वेगाने घडामोडी होत आहेत. लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांची सैन्यातील टॉपच्या अधिकारी आणि कमांडर सोबत महत्वपूर्ण बैठक सुरू आहे. बैठकीत LOC वरील स्थिती, सुरक्षा व्यवस्था आणि पुढील रणनीती याबाबत चर्चा होईल.

गेल्या 20 दिवसांपासून लडाखमध्ये हिंदुस्थान आणि चिनी सैनिक आमनेसामने आले आहेत. सीमारेषेवर होत असलेल्या रस्तेबांधणी आणि बांधकामाला चीनने विरोध केला, मात्र हिंदुस्थानने आम्ही आमच्या भूभागावर निर्माणकार्य सुरू ठेवणार असल्याचे ठणकावले. या नंतर चीनने सीमारेषेवर सैन्य तैनात करण्यास सुरुवात केले, याला प्रत्युत्तर म्हणून हिंदुस्थानने देखील सीमारेषेवर चीनच्या बरोबरी एवढे सैन्य तैनात केल्याने दोन्ही देशात तणाव निर्माण झाला. हिंदुस्थानने आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही असा इशारा चीनला दिला आहे. त्याच अनुषंगाने जनरल नरवणे यांनी बैठक बोलावली आहे.

Army Commanders’ Conference has started with Army Chief General MM Naravane presiding over the conference. The top commanders of the Force are attending the meeting and all security issues including the Chinese aggression in Ladakh will come up for discussion during it. pic.twitter.com/iC98sG3NQV

चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमावादावर बोलताना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बोर्डाचे सदस्य एस.एल.नरसिम्हन यांनी प्रतिक्रिया दिली. याआधीही दोन्ही देशांचे सैन्य सीमारेषेवर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे. लडाखमधील स्थिती जास्त तणावाची नाही. हिंदुस्थानकॅगे लष्कर योग्य ती खबरदारी बाळगत असून त्याला मीठ-मिरची लावून दाखवू नये. कमांडर, मिलिटरी कमांडर यांच्यात चर्चा सुरू आहे. 22 आणि 23 मी रोजी उच्चस्तरीय बैठक झाली. चर्चेद्वारे यावर तोडगा निघू शकतो, असेही एस.एल.नरसिम्हन म्हणाले.

Meetings are taking place at various levels.Military commanders have met twice one&again soon maybe another meeting coming up.Diplomatic talks underway b/w Beijing&Delhi daily. To say things are going out of hands is not the thing we should actually do:Lt Gen (Retd) SL Narasimhan pic.twitter.com/ZIh6e1DLpj

