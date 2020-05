… तरच जूनमधील कोरोनाचा अंदाजित ‘विस्फोट’ आपण रोखू शकू – आरोग्य मंत्रालय

देशात कोरोनामुळे परस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत असून सलग चौथ्या दिवशी 3 हजार पेक्षा जास्त रुग्ण आढळले आहेत. याच संदर्भात बोलताना एम्सच्या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी जून-जुलैमध्ये कोरोनाचा विस्फोट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. याबाबत आरोग्य मंत्रालयाला प्रश्न विचारला असता योग्य खबरदारी घेतली आणि काळजी घेतली तर जूनमधील अंदाजित विस्फोट आपण रोखू शकू असे उत्तर दिले.

दरम्यान गेल्या 24 तासात देशात 3390 रूग्णांची नोंद झाली असून बाधित रुग्णांचा आकडा 56 हजार पार गेला आहे. गेल्या 24 तासात 1273 रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव्ह अग्रवाल यांनी शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

देशात आतापर्यंत 16 हजार 540 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले असून एकूण 37 हजार 916 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी 29.36 टक्के असून यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. प्रत्येक 3 रुग्णांमागे 1 रुग्ण बरा होत आहे, असे लव्ह अग्रवाल यांनी सांगितले.

देशातील 216 जिल्ह्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही, हे दिलासादायक आहे. तसेच 42 जिल्ह्यात गेल्या 28 दिवसात एकही नवीन रुग्ण आढळलेला नाही, तर 29 जिल्ह्यात गेल्या 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळलेला नाही. तसेच 36 जिल्हे असे आहेत जिथे गेल्या 14 दिवसात एकही नवा रुग्ण आढळलेला नाही, तर 46 जिल्हे असे आहेत जिथे गेल्या 7 दिवसात कोरोनाचा नवीन रुग्ण आढळलेला नाही, असेही लव्ह अग्रवाल यांनी सांगितले.

