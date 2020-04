गेल्या 24 तासात 1229 रूग्णांची नोंद, एकूण आकडा 21700 वर; रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी दिलासादायक

गेल्या 24 तासात देशात 1229 नवीन रूग्णांची नोंद झाली असून 34 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण रुग्णांचा आकडा 21700 वर पोहोचला असून 686 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली.

एकीकडे रुग्णांचा आकडा वाढत असताना दुसरीकडे रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी मात्र दिलासादायक आहे. आतापर्यंत 4325 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले असून एकूण रुग्णाच्या प्रमाणात ही टक्केवारी जवळपास 20 टक्के एवढी आहे. देशात सध्या 16,689 रुग्णांवर उपचार सुरू आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच मागील 14 दिवसात देशभरातील 78 जिल्ह्यांमध्ये एकही रुग्ण आढळला नाही, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

सूट मिळताच लोकांना खबरदारीचा विसर

लॉकडाऊनदरम्यान दिल्लीच्या आझादपूर आणि गाझीपूर येथील भाजी मंडई सुरू झाल्यानंतर लोकांची प्रचंड गर्दी केली. या वेळी लोकांना खबरदारीचा विसर पडला. लोकांनी सावधगिरी बाळगली नाही आणि सोशल डिस्टन्सच्या नियमांचे पालन केले नाही. आझादपूर मंडीच्या बाहेर ट्रक, मोटारी आणि टॅम्पोची लांबच लांब रांगा दिसल्या. सरकारने 21 एप्रिलपासून आझादपूर मंडई 24 तास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.

आतापर्यंत 5 लाख 542 कोरोना सँपल घेतले

भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)ने सांगितले की, 23 एप्रिल सकाळी 9 वाजेपर्यंत देशात 5 लाख 542 लोकांचे नमुने घेतले. यातील 4 लाख 85 हजार 172 लोकांचा रिपोर्ट आला आहे. यामध्ये 21,797 लोक संक्रमित आढळले.

On March 23 we've done 14,915 tests across the country&on April 22 we have done more than 5 lakh tests. If a rough calculation is done it is about 33 times in 30 days.This is not enough&we need to ramp testing in this country:CK Mishra,Environment Secy&Chairman,Empowered Group-2 pic.twitter.com/fJBKeCdBSE

— ANI (@ANI) April 23, 2020