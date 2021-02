विराट कोहलीने केलेली चूक संघाला भोवणार? मायकल वॉननेही उडवली होती याच चुकीवरून खिल्ली

चेन्नईमध्ये इंग्लंडविरोधात पहिल्या कसोटीला सुरुवात झाली आहे. शनिवारी कसोटी सामन्याचा दुसरा दिवस असून कर्णधार जो रुट, डॉम सिबली आणि बेन स्टोक्स यांनी सुंदर फलंदाजी करत 4 बाद 395 चा टप्पा ओलांडून दिला होता. हिंदुस्थानी संघाचे गोलंदाज इंग्लंडच्या फलंदाजांना वेसण घालण्यात अपयशी ठरल्याचं आतापर्यंतच्या खेळावरून दिसून आलं आहे. ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत जो रुटने नाबाद 172 धावा केल्या होत्या. हिंदुस्थानच्या एकाही गोलंदाजाला त्याने वरचढ होऊ दिलं नाही. या सगळ्या परिस्थितीला विराट कोहली जबाबदार असल्याची टीका होऊ लागली आहे. त्याने संघ निवडताना केलेली चूक इंग्लंडच्या पथ्यावर पडल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

अनुभवी जसप्रीत बुमराह आणि आर अश्विन यांना पहिल्या दिवशी बळी टीपता आले होते. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा फिरकीपटू शाहबाज नदीम हा निष्प्रभ दिसत होता. शनिवारी त्याला अखेर बेन स्टोक्सला बाद करण्यात यश मिळालं, मात्र तोपर्यंत स्टोक्सने 82 धावा फटकावल्या होत्या. माजी क्रिकेटपटू गौतम गंभीर याने म्हटलंय की कुलदीप यादव हा इंग्लंडविरोधात प्रभावी अस्त्र ठरू शकला असता. मनगटाचा वापर करून गोलंदाजी करणारा फिरकीपटू इंग्लंडच्या फलंदाजांसाठी त्रासदायक ठरला असता असं गंभीरने म्हटलंय. इंग्लंजचा माजी कर्णधार मायकल वॉन यानेही विराटच्या संघनिवडीवर टीका केली आहे. त्याने एक ट्विट केलं आहे.

Ridiculous decision by #India not to play @imkuldeep18 !!! If he isn’t going to play at home with the injuries they have when is he going to play !!! #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 5, 2021