ब्रिटनमध्ये हिंदुस्थानी उच्चायुक्तांना खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी गुरुद्वाऱ्यात जाण्यापासून रोखले

कॅनडा नंतर आता युकेमध्येही खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी हिंदुस्थानविरोधी कारवाया सुरू केल्या आहेत. युकेमधील स्कॉटलँड येथे एका गुरुद्वारात हिंदुस्थानचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. दोराईस्वामी गुरुद्वारा येथे आले असता खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी त्यांना गुरुद्वारात जाण्यापासून रोखले तसेच त्यांच्या विरोधात घोषणाही दिल्या.

India’s High Commissioner to UK Vikram Doraiswami stopped from entering a Gurudwara by Khalistanis in Glasgow.

This is the kind of behaviour that the West is enabling.

