हिंदुस्थान आता लोकशाही असणारा देश राहिला नाही – राहुल गांधी

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधी ट्विट करत म्हणाले आहेत की, ‘हिंदुस्थान हा आता लोकशाही असलेला देश राहिला नाही.’ आपल्या ट्विटमध्ये त्यांनी एका परदेशी संस्थेचा अहवाल दिला आहे.

राहुल गांधींनी आपल्या ट्विटसह एक फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोत लिहिलं आहे की, पाकिस्तानप्रमाणे हिंदुस्थानही निरंकुश आहे. बांगलादेशपेक्षाही हिंदुस्थानची परिस्थिती बिकट आहे. यात स्वीडन येथील संस्थेचा लोकशाहीविषयीचा अहवाल देण्यात आला आहे.

V-Dem is a private Institute based in Sweden. It’s funded by many organisations including Open Society Foundation (which belongs to George Soros). Here’s the screenshot of their own website and here’s the link: https://t.co/Akpe0U1mW8 pic.twitter.com/korMVMFXiM

— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) March 11, 2021