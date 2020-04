Monsoon Breaking News – पावसाळ्यत चिंतेचे ढग नाहीत, सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज

देशाच्या हवामान खात्याने पावसाचा पहिला अंदाज बुधवारी जाहीर केला. जून ते सप्टेंबर या कालावधीसाठीचा हा अंदाज आहे. यंदा पाऊस हा सर्वसाधारण असेल असं अंदाजात म्हटले आहे.हवामान खात्याचे महासंचालक एम.महोपात्रा यांनी LPA च्या म्हणजेच दीर्घकाळासाठीच्या सरासरीच्या 100 टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज जाहीर केला आहे. हा पाऊस ‘साधारण’ वर्गात मोडतो.

The India Mereorological Department has predicted a normal southwest #monsoon for the country this year pic.twitter.com/DybL7BH1Iy

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) April 15, 2020