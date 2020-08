मुंबई, मध्य महाराष्ट्रात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; काही भागात झाडे कोसळली

देशाच्या हवामान खात्याने विविध भागांसाठी अतिमुसळधार पाऊस, पूर परिस्थितीचा इशारा दिला आहे. गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या किनारी भागांना पुराचा जास्त धोका असल्याचा अंदाज केंद्रीय जल आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

India Meteorological Department has issued flash flood guidance for various areas. High risk over some parts of Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka sub-division: Central Water Commission Official Flood Forecast pic.twitter.com/UfrraU9Aj4

— ANI (@ANI) August 5, 2020