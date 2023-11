छत्र्या रेनकोट तयार ठेवा! 25 आणि 26 नोव्हेंबरला मुंबईसह ठाणे आणि पालघरला येलो अलर्ट

पावसाळा संपला म्हणून गुंडाळी करून माळ्यावर टाकलेले रेनकोट आणि छत्र्या आताच बाहेर काढून ठेवा, कारण येत्या शनिवारी आणि रविवारी मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई,ठाणे आणि पालघरला येलो अलर्ट दिल्याचे हवामान खात्याने जाहीर केले आहे. या दोन दिवसांत सोसाट्याचा वारा, विजेच्या कडकडाटासह पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या पट्ट्यामुळे हा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. हा पट्टा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीकडे सरकत असल्याने मुंबईसह कोकण किनारपट्टी भागात शनिवारी आणि रविवारी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 9 नोव्हेंबर रोजी मुलुंड, मालाड, गोरेगाव, तसेच कल्याण, डोंबिवली, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या काही भागांसह शहरातील अनेक भागात मुसळधार पाऊस झाला होता.

तमिळनाडूला पावसाने झोडपले , 5 जिल्ह्यात शाळांना सुट्टी

तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसामुळे, गुरुवारी म्हणजेच 23 नोव्हेंबर रोजी पाच जिल्ह्यांमधील शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. तिरुनेलवेली, टेनकासी, थेनी, थुथुकुडी आणि कन्नियाकुमारी या पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार येथील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी केरळ, पुद्दुचेरी, कराईकल आणि तामिळनाडूमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

Tamil Nadu | Due to heavy rain in the region, a holiday has been announced in all the government and private schools in Tirunelveli, Tenkasi, Theni, Thoothukudi and Kanniyakumari districts today (23rd November), as per the order of the District Collectors of the five districts

