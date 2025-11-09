हिंदुस्थानच्या दोन मोस्ट वॉन्टेड गॅंगस्टरना अटक, एकजण बिश्नोई गॅंगचा सदस्य

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानच्या तपास यंत्रणेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठं यश मिळाले आहे. हरयाणा पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी दोन मोस्ट वॉण्टेड गॅंगस्टर वेंकटेश गर्ग याला जॉर्जिया येथून आणि बिश्नोई गॅंगचा सदस्य असलेला भानू राणा याला अमेरिकेतून अटक करण्यात आली आहे. लवकरच दोघांना हिंदुस्थानकडे प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

हिंदुस्थानातील जवळवास चोवीसहून अधिक गॅंगस्टर देशाबाहेर आहेत. नव्या लोकांना त्यांच्या गॅंगमध्ये सामावून अपराध करत आहेत. तपास यंत्रणेनुसार गॅंगस्टर विदेशात बसून हिंदुस्थानात गुन्हे घडवत आहेत. त्यामध्ये गोल्डी बराड, कंपिल सांगवान, अनमोल बिश्नोई, हॅरी बॉक्सर, हिमांशू भाऊ सारख्या नावांचा समावेश आहे. हे गॅंगस्टर पोर्तुगाल. कॅनडा, अमेरिका, इंग्लंड आणि आखाती सारख्या देशांमध्ये सक्रिय आहेत आणि हिंदुस्थानात गुन्हेगारीची मुळे घट्ट करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

DSP Richa Ghosh – टीम इंडियाची फिनिशर दिसणार पोलिसांच्या वर्दीत, ममता सरकारनं डीएसपी पदावर नियुक्ती केली

माझ्या जीवाला धोका, लोकं मला मारून टाकतील; तेज प्रताप यादव यांचा दावा

SIR मतचोरी लपवण्याची संस्थात्मक व्यवस्था, माझ्याकडे पुरावे आहेत! – राहुल गांधी

Afghanistan vs Pakistan – शांतता चर्चा फिस्कटली; युद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला अफगाणिस्तानने लायकी दाखवली

इसिसशी संबंधित संशयित दहशतवादी तुरुंगात वापरतोय स्मार्टफोन, आपल्या सहकाऱ्यांशी करतोय संपर्क

आजीच्या कुशीत झोपलेल्या 4 वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करून बलात्कार, चेहऱ्यावर दिसल्या चावल्याच्या खुना

असीम मुनीर यांना मिळणार अमर्याद ताकद; पाकिस्तान सरकार संविधानात बदल करणार, विधेयक सादर

एचएएल-अमेरिकन कंपनीमध्ये 8,870 कोटींचा करार, हिंदुस्थानला 113 तेजस मार्क-1 इंजिन मिळणार

अविवाहित मुलगी भत्त्यासाठी पात्र ठरू शकत नाही, केरळ हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय