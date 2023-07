विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत; सूत्रांची माहिती

26 पक्षांचा समावेश असलेली विरोधकांची मजबूत आघाडी I.N.D.I.A, केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं इंग्रजी वृत्तसंकेत स्थळांनी म्हंटलं आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेला संबोधित करावं, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे.

I.N.D.I.A चा भाग असलेल्या पक्षांच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आल्याचं वृत्त आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, I.N.D.I.Aने मणिपूर हिंसाचारावर केंद्राकडून उत्तरं मागितली आहेत.

83 days of unabated violence in Manipur requires the Prime Minister to make a comprehensive statement in the Parliament. Stories of absolute horror are now slowly trickling down.

INDIA demands answers from the Modi Govt on Manipur violence.

The situation in Northeast is… pic.twitter.com/N8eZTfB9ZK

— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2023