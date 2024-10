IND Vs NZ : दुसऱ्या व तिसऱ्या कसोटीसाठी टीम इंडियात मोठा बदल, या खेळाडूला दिली संधी

पहिल्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने टीम इंडियाचा दारुण पराभव केला. पहिल्याच सामन्यातील पराभवानंतर आता बीसीबीआयने टीम इंडियात एक मोठा बदल केला आहे. बीसीसीआयने रविवारी दुसऱ्या व तिसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी संघ जाहीर केला असून त्यात फिरकी गोलंदाज वॉशिंग्टन सुंदर याचा समावेश केला आहे.

