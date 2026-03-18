आखाती संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जग लाडकी’ टँकर सुरक्षितपणे मुंद्रा बंदरात दाखल, होर्मुझ मार्गे भारतीय जहाजाची यशस्वी वाहतूक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जग लाडकी हे हिंदुस्थान-ध्वजांकित तेलवाहू जहाज बुधवारी मुंद्रा बंदर येथे सुरक्षितपणे दाखल झाले. या जहाजातून सुमारे 80,886 मेट्रिक टन ‘Murban crude’ तेल संयुक्त अरब अमिरात येथून आणण्यात आले.

पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र होत असताना, विशेषतः अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. ‘जग लाडकी’ हे जहाज 15 मार्च रोजी यूएईमधील फुजैराह बंदर येथून रवाना झाले होते. या टर्मिनलवर हल्ला झाल्यानंतरही जहाजावरील 22 भारतीय खलाशी सुरक्षित राहिले आणि त्यांनी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गे यशस्वीपणे प्रवास पूर्ण केला.

दरम्यान, फुजैराह येथे चार दिवसांत झालेल्या तिसऱ्या हल्ल्यानंतर तेल लोडिंग काही प्रमाणात थांबवण्यात आले होते. या हल्ल्यामुळे निर्यात टर्मिनलवर आग लागली होती. विशेष म्हणजे फुजैराह हे असे मोजके बंदर आहे, जिथून हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून न जाता तेल निर्यात करता येते.

याच पार्श्वभूमीवर, सोमवारी INS Shivalik हे जहाज राजनैतिक प्रयत्नांनंतर सुरक्षित मार्ग मिळवून मुंद्रा बंदरात पोहोचले. तसेच ‘MT Nanda Devi’ हे दुसरे जहाज मंगळवारी आखाती प्रदेशातून एलपीजी घेऊन हिंदुस्थानच्या पश्चिम किनाऱ्यावर सुरक्षित पोहोचले. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवास करत हे जहाज भारतात दाखल झाले.

हिंदुस्थान आपल्या बहुतांश कच्च्या तेल आणि गॅस पुरवठ्यासाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे. सध्या एलपीजीचा तुटवडा जाणवत असून, औद्योगिक क्षेत्र आणि हॉटेल व्यवसायावर त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकारकडून घरगुती वापरासाठी गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचे समजते. या सर्व घडामोडींमुळे पश्चिम आशियातील तणावाचा थेट परिणाम हिंदुस्थानच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

