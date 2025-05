जम्मू-कश्मीरच्या अवंतीपोरा येथे 3 दहशतवादी ठार; 48 तासांत दुसरी मोठी चकमक

जम्मू-कश्मीरच्या अवंतीपोरा येथे सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले आहेत. पोलीस आणि सैन्याने संयुक्त कारवाई सुरू केल्यानंतर आज सकाळी सुरू झालेल्या भीषण गोळीबारात हे दहशतवादी ठार झाले आहेत. दक्षिण कश्मीरमधील पुलवामाच्या उपजिल्हा असलेल्या अवंतीपोरा येथील नादेर आणि त्राल भागात ही चकमक सुरू झाली. 48 तासांत ही दुसरी चकमक आहे.

हे तीन दहशतवादी एका घरात लपले होते आणि याची माहिती मिळताच जवानांनी या घराला घेराव घातला. दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू करताच जवानांनी प्रत्युत्तर दिले.

मंगळवारी (13 मे) जम्मू-कश्मीरच्या शोपियान येथे सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवादी ठार झाले होते. गुप्तचरांनी दिलेल्या माहितीनंतर सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांना रोखले.

#Encounter has started at Nader, Tral area of #Awantipora . Police and security forces are on the job. Further details shall follow. @JmuKmrPolice

हिंदुस्थानी लष्कराने X वर पोस्ट केले की, ’13 मे 2025 रोजी, राष्ट्रीय रायफल्स युनिटच्या विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे, शोपियानच्या शोकल केलर भागात दहशतवादी असल्याची माहिती मिळाली होती. हिंदुस्थानी लष्कराने शोध मोहीम सुरू केली. या मोहीमे दरम्यान, दहशतवाद्यांनी जोरदार गोळीबार केला आणि भीषण गोळीबार झाला, ज्यामुळे तीन कट्टर दहशतवादी ठार झाले. शोध मोहीम सुरू आहे’.

OPERATION KELLER

On 13 May 2025, based on specific intelligence of a #RashtriyasRifles Unit, about presence of terrorists in general area Shoekal Keller, #Shopian, #IndianArmy launched a search and destroy Operation. During the operation, terrorists opened heavy fire and fierce… pic.twitter.com/KZwIkEGiLF

