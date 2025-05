India Pakistan War – थोडीतरी अक्कल वापरा…; ओमर अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल

पाकिस्तानने जम्मू-कश्मीरमध्ये सीमाभागात रात्रभर गोळीबार करत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी करून शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची भेट घेतली आणि विचारपूस केली. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना ओमर अब्दुल्ला यांनी हिंदुस्थानच्या सैन्याचे कौतुक करत पाकिस्तानला खडे बोल सुनावले आहेत.

#WATCH | Samba: On India-Pakistan tensions, J&K CM Omar Abdullah says, ” Biggest thing is they have tried to target civilians…they used drones…but the credit goes to our defence forces, they shot down all the drones…in Kashmir’s Anantnag ammunition depot was also targeted… pic.twitter.com/uoMrtiNLsp

— ANI (@ANI) May 9, 2025