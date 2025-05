विश्वासघात! पाकिस्तानचे शेपूट वाकडेच… अवघ्या काही तासात शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, श्रीनगरमध्ये स्फोट; देशभरात संतापाची लाट

पहलगामवर दहशतवादी हल्ला करत घात करणाऱ्या पाकिस्तानने आता शस्त्रसंधीचे उल्लंघनकरून विश्वासघात केल्याने हिंदुस्थानात संतापाची लाट उसळली आहे.

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) May 10, 2025

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये शनिवारी दुपारी युद्धविरामावर एकमत झाले होते. सीमेवरील संघर्ष घमासान युद्धाच्या दिशेने जात असताना दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधी केली. मात्र अवघ्या काही तासांमध्ये पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले असून पाकिस्तानकडून ड्रोन हल्ला करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. जम्मू कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ही पाकिस्तानच्या आगळीकीवर संताप व्यक्त केला.

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025