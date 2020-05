Corona – एका दिवसातली सर्वात मोठी वाढ, गेल्या 24 तासात वाढले 6088 रुग्ण

देशात कोरोनाग्रस्तांचा आकडा झपाट्याने वाढत असून गेल्या 24 तासात देशात 6088 रुग्ण आढळले आहेत. ही आतापर्यंतची रुग्णांच्या संख्येतली एका दिवसातली सर्वात मोठी वाढ आहे. गेल्या 24 तासात 143 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे देशातील कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्या 3583 वर पोहोचली आहे.

India recorded its biggest spike in COVID-19 cases with 6,088 new cases and 148 deaths reported in the last 24 hours, taking the tally of coronavirus cases in the country to 1,18,447

