गेल्या 24 तासातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 25 हजारांच्या जवळ, मृतांचा आकडाही धक्कादायक

गेल्या 24 तासात देशात 24,850 कोरोनाग्रस्त आढळले असून ही आकडेवारी आतापर्यंतची सर्वात मोठी आकडेवारी आहे. हा वाढता आकडा चिंताजनक असून सध्या हिंदुस्थान जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. हिंदुस्थान व तिसऱ्या क्रमांकावरील रशियामध्ये फक्त एक हजार रुग्णांचा फरक आहे.

India reports the highest single-day spike of 24,850 new COVID19 cases and 613 deaths in the last 24 hours. Positive cases stand at 6,73,165 including 2,44,814 active cases, 4,09,083 cured/discharged/migrated & 19,268 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/I2UAKS1zlv

— ANI (@ANI) July 5, 2020