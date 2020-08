देशातील कोरोनाग्रस्तांचा गेल्या 24 तासातील आकडा धक्कादायक, वाचा ताजी आकडेवारी

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा गेल्या 24 तासात 57,117 कोरोनाग्रस्त आढळले असून 764 जणांचा मृत्यू झाला आहे. दिवसभरात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत झालेली वाढ ही धक्कादायक आहे. देशात सध्या 16,95,988 कोरोनाग्रस्त असून त्यातील 5,65,103 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. तर 10,94,374 कोरोनाग्रस्त हे बरे होऊन घरी परतले आहेत. तर 36,511 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Single-day spike of 57,117 positive cases & 764 deaths in India in the last 24 hours.

Total #COVID19 positive cases stand at 16,95,988 including 5,65,103 active cases, 10,94,374 cured/discharged & 36,511 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/GREXC59OCy

