हिंदुस्थानचा अफगाणिस्तानला मदतीचा हात, भूकंप पीडितांसाठी पाठवलं २१ टन मदत साहित्य

अफगाणिस्तानातील भूकंपग्रस्तांसाठी हिंदुस्थानने पुन्हा एकदा मानवतावादी मदतीचा हात पुढे केला आहे. हिंदुस्थानने अफगाणिस्तानला २१ टन मदत साहित्य पाठवलं असून, यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू, औषधं आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी लागणारं साहित्य समाविष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) ही मदत स्वागतार्ह असल्याचं म्हटलं असून, आणखी मदतीची गरज असल्याचं आवाहन केलं आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून, अनेक लोक बेघर झाले आहेत. या संकटात हिंदुस्थानने तातडीने पावलं उचलत ही मदत पाठवली आहे. हिंदुस्थान नेहमीच संकटकाळात अफगाणिस्तानच्या पाठीशी उभा राहिला असून, यापूर्वीही अनेकदा मानवतावादी मदत पुरवली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी हिंदुस्थानच्या या पुढाकाराचं कौतुक केलं आहे. मात्र अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती गंभीर असल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अधिक मदत पाठवावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. हिंदुस्थानने पाठवलेल्या या मदतीमुळे भूकंपग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे.