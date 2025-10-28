आंतरराष्ट्रीय कबड्डी; हिंदुस्थानला सुवर्ण

सामना ऑनलाईन
|

बहरीनमधील मनामा येथे पार पडलेल्या आशियाई युवा क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानच्या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी केली. पुरुष आणि महिला या दोन्ही गटांत हिंदुस्थानने सुवर्णपदक पटकावले. मुलींच्या कबड्डी संघात कणकवली तालुक्यातील नांदगावची सेरेना म्हसकर ही महाराष्ट्रातील एकमेव खेळाडू होती. मुलींच्या संघाने विजेतेपद पटकावल्यानंतर देशभरासह नांदगाव येथील नागरिकांनी अभिनंदन केले. नांदगाव मधलीवाडी येथील मूळ रहिवासी असलेली सेरेना म्हसकर ही आपल्या कुटुंबासमवेत मुंबई भांडूप येथे राहते. तिचे वडील सचिन आणि आई मेघाली यादेखील कबड्डीपट्टू आहेत. सेरेना हिची आई मेघाली शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महिला डॉक्टरवर शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यासाठी दबाव, विवाहितेच्या आई-वडिलांचा गंभीर आरोप

कार्तिकी यात्रेसाठी ‘लालपरी’ सज्ज; 1150 एसटी भाविकांच्या सेवेत

आज शिव विधी व न्याय सेनेचा वर्धापन दिन

आता श्रेयसचा संघर्ष दुखापतीशी, बरगड्यांना झालेली दुखापत गंभीर; उपचारासाठी आयसीयूमध्ये दाखल

उपांत्य फेरीपूर्वी हिंदुस्थानला धक्का! सलामीवीर प्रतिका रावल दुखापतीमुळे बाहेर

नुकसानीमुळे लातुरात शेतकऱ्याची पेटवून घेऊन जीवन संपवले

सूर्यकुमारच्या फॉर्मची चिंता… छे कधीच नाही! प्रशिक्षक गंभीर टी-20 कर्णधाराच्या पाठीशी

पृथ्वीची खेळी द्विशतकी मोलाची

जोरदार पुनरागमनासाठी सिंधूचा विश्रांतीचा निर्णय