ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये हिंदुस्थानची स्थिती पाकिस्तान, श्रीलंकेपेक्षाही वाईट; 121 देशांच्या यादीत 107 व्या स्थानी

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 च्या अहवालामध्ये भुकेची समस्या प्रामुख्याने असणाऱ्या देशांमध्ये 121 देशाच्या यादीत हिंदुस्थानची 107 व्या स्थानी घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी हिंदुस्थानचा क्रमांक 101 वा होता. यावर्षी भुकेचा प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात हिंदुस्थानचा क्रमांक आणखी खाली घसरला आहे. विशेष म्हणजे आशियाई देशांपैकी फक्त अफगाणिस्तानपेक्षा हिंदुस्थानची स्थिती चांगली आहे. मात्र भूक आणि उपासमारीच्या बाबतीत हिंदुस्थान नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानपेक्षाही मागच्या रांगेत जाऊन बसला आहे.

121 देशांमधील ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 मध्ये हिंदुस्थान 2021 च्या 101 व्या स्थानावरून आता 107 व्या स्थानावर घसरला आहे. हिंदुस्थान बहुतेक शेजारी देशांच्या मागे आहे. पाकिस्तान 99, नेपाळ 81, बांगलादेश 84, श्रीलंका 64 आणि म्यानमार 71 व्या क्रमांकावर आहे. निर्देशांकानुसार, हिंदुस्थानपेक्षा फक्त 14 देश वाईट स्थितीत आहेत. 2014 च्या क्रमवारीत हिंदुस्थान 55 व्या स्थानावर होता. मात्र मोदी सरकार आल्यापासून ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये हिंदुस्थानची तब्बल 52 स्थानांनी घसरण झाली आहे.

दरम्यान, भूक आणि उपासमारीवर लक्ष ठेवणाऱ्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या वेबसाइटने अहवाल प्रसिद्ध केल्यापासून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी याला लज्जास्पद म्हटले आहे. तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनीही भाजपवर निशाणा साधला आहे.

चिदंबरम यांचे पुत्र आणि लोकसभा सदस्य कार्ती चिदंबरम यांनीही ट्विट केले की, भाजप सरकार ते नाकारेल आणि अभ्यास करणाऱ्या संस्थेवर छापा टाकेल. भाजप पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या गोष्टी करते, परंतु 106 देश दोन वेळचे जेवण पुरवण्यात आपल्यापेक्षा चांगले आहेत, असा टोला दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी लगावला.

Our score has worsened since 2014 in the 8 years of the Modi government

16.3 per cent of all Indians are undernourished, meaning they do not get enough food

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 15, 2022