मानवी हक्कांचे घोर उल्लंघन, PoK मधील पाकिस्तानी कारवायांवर हिंदुस्थानची टीका

सामना ऑनलाईन
|

पाकव्याप्त कश्मीरमधील निदर्शने आणि पोलिसांच्या कारवाईवर हिंदुस्थानने तीव्र शब्दात टीका केली आहे. देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आम्ही पाकव्याप्त जम्मू आणि कश्मीरच्या अनेक भागांमध्ये विरोध प्रदर्शनांच्या बातम्या पाहिल्या आहेत, ज्यात पाकिस्तानी सेनेने निर्दोष नागरिकांवर केलेली क्रूरतेची माहिती समोर आली आहे.”

रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, “पाकिस्तानच्या दडपशाही वृत्तीचा आणि या भागातील संसाधनांच्या पद्धतशीर लूटमारीचा हा नैसर्गिक परिणाम आहे. पाकिस्तानला त्याच्या भयावह मानवी हक्क उल्लंघनांसाठी जबाबदार धरले पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.”

दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तू व सेवांवरील अनुदानात कपात करण्याच्या विरोधात पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये जनक्षोभ उसळला आहे. ‘पीओके’तील अनेक शहरांत हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले असून त्यांनी पाकिस्तान सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. आंदोलकांनी पाकिस्तानी सैन्याच्या 25 जवानांना ओलीस ठेवले आहे. आंदोलना दरम्यान सैन्याकडून झालेल्या गोळीबारात गेल्या चार दिवसांत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 100हून अधिक जखमी झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अशा मेळाव्यामधून भुंकल्याशिवाय रामदास कदमांसारख्या श्वानांना कुणी किंमत देत नाही, भास्कर जाधव यांची जोरदार टीका

रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघात २३ हजार बोगस मतदार, उपनेते बाळ माने यांचा पेन ड्राईव्ह बॉम्ब

पाकिस्तानने नकाशावर राहायचे की नाही हे ठरवावे, आम्ही ऑपरेशन २.० मध्ये संयम बाळगणार नाही; लष्करप्रमुखांचा इशारा

IND Vs WI – ध्रुव जुरेलने ठोकलं कसोटी कारकिर्दीतलं पहिल शतकं, कॅरेबियन गोलंदाजांचा घेतला खरपूस समाचार

high court mumbai

बेकायदेशीर राजकीय होर्डिंग्ज प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा कोर्टाचा इशारा, पक्षांनाही दिला आदेश

vande-bharat-train-hits-youths-three-killed-many-injured-in-purnia-bihar

वंदे भारत ट्रेनने ३ तरुणांना चिरडले; अनेकजण जखमी, बिहारच्या पूर्णियामधील घटना

४ मिनिटांच्या झूम कॉलमध्ये हिंदुस्थानी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी, प्रश्न विचारण्यास मनाई

अक्षर सुधारा! उच्च न्यायालयाचा डॉक्टरांना डोस, नेमकं प्रकरण काय?

madras-high-court-rejects-cbi-probe-into-vijay-rally-stampede-issues-safety-guidelines

हा राजकीय आखाडा नाही! विजयच्या रॅलीतील चेंगराचेंगरीची CBI चौकशी करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार