Tiger Population in India देशात वाघांच्या संख्येत वाढ; पंतप्रधान मोदींनी जारी केली आकडेवारी

प्राणीप्रेमींसाठी खुशखबर असून देशात वाघांची संख्या वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त देशातील वाघांची ताजी आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार देशात सध्या 3 हजार 167 वाघ(2022 पर्यंतची आकडेवारी) आहेत. 2018मध्ये हाच आकडा 2 हजार 967 एवढा होता. याचाच अर्थ गेल्या चार वर्षांत वाघांच्या संख्येत 200 ने वाढ झाल्याचे दिसतंय.

‘प्रोजेक्ट टायगर’ला 50 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मोदींनी एक विशेष नाणेही जारी केले. तसेच ‘इंटरनॅशनल बिक कॅट अलायन्स’चीही घोषणा केली. हिंदुस्थानने वाघांचे संवर्धन, संगोपनच केले नाही तर त्यांची संख्या वाढण्यासाठी अनुकुल परिस्थिती आणि वातावरणही निर्माण केल्याचे यावेळी मोदी म्हणाले. ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे यश केवळ हिंदुस्थानसाठी नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी अभिमानस्पद आहे. हिंदुस्थान असा देश आहे जिथे निसर्गाचे रक्षण करणे संस्कृतीचा भाग समजला जातो, असे त्यांनी अभिमानाने सांगितले.

अनेक व्याघ्र प्रकल्प असणाऱ्या देशांमध्ये वाघांची संख्या स्थिर आहे किंवा कमी होतेय, परंतु हिंदुस्थानमध्ये ती वेगाने वाढत आहे. याचे कारण आपली परंपरा, संस्कृती आणि पर्यावरण व जैवविविधतेबाबतचा नैसर्गिक आग्रह असल्याचे ते म्हणाले. तसेच आशियाई सिंह असणारा हिंदुस्थान जगातील एकमेव देश आहे. वाघांप्रमाणे सिंहांची संख्याही वाढत असून 2015 मध्ये ती 525 होती, तर 2020 मध्ये 675 पर्यंत पोहोचली. यासह बिबट्याच्या संख्येतही चार वर्षात 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी सकाळी त्यांनी चामराजनगर जिल्ह्यातील बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पाचाही दौरा केला आणि वाघंच्या संवर्धन कार्यात सहभागी असलेल्या फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफशी व स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांशीही चर्चा केली. ओपन जीपमधून मोदी सर्वत्र फिरले. तसेच दुर्बिणीद्वारे त्यांनी निरीक्षणही केले. टोपी, टी-शर्ट आणि ट्राउझर्स परिधान घालून आलेल्या मोदींच्या लुकची चांगलीच चर्चा झाली.

यादरम्यान त्यांनी तामिळनाडूच्या सीमेला लागून असलेल्या मुदुमलाई नॅशनल पार्कला भेट दिली आणि थेप्पाकडू एलिफंट कॅम्पलाही भेट दिली. ‘द एलिफंट व्हिस्पर्स’ या ऑस्कर विजेत्या डॉक्युमेंट्रीचे चित्रीकरण याच ठिकाणी झाले आहे.