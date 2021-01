सुसाट धावला…भन्नाट थ्रो केला, स्मिथ चारीमुंड्या चीत

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असलेल्या हिंदुस्थानी संघातील रवींद्र जाडेजा याने आपल्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीने त्याच्या टीकाकारांची तोडं बंद केलीच आहेच शिवाय त्याने त्याच्या अफलातून क्षेत्ररक्षणाने या टीकाकारांना बोटं तोंडात घालण्यास भाग पाडले आहे. शुक्रवारी जाडेजाने ज्या पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाचा शतकवीर स्टीव्ह स्मिथला धावबाद केले ते पाहणे लाजवाब होते.

दुसऱ्या कसोटीमध्ये पहिल्या डावात जाडेजाने गोलंदाजीत कमाल दाखवली. त्याने 18 षटकांमध्ये 62 धावा देत 4 बळी टीपले. हिंदुस्थानी गोलंदाजांमध्ये तोच सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. इतकंच नाही त्याने स्टीव्ह स्मिथलाही माघारी पाठवलं. जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर स्मिथच्या बॅटची कडा लागल्याने चेंडू डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेला होता. जाडेजाने फार लांबून धावत येत तो अचूकपणे स्टंपच्या दिशेने फेकला. स्मिथ क्रीझमध्ये परतायच्या आत त्याचा खेळ खलास झाला होता.

स्मिथ बाद झाल्याने ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 338 धावांमध्ये आटोपला.बाद होण्यापूर्वी स्मिथने त्याच्या कारकिर्दीतील 27 वं शतक झळकावलं. हिंदुस्थानविरोधातील त्याचं हे 7वं शतक होतं. हिंदुस्थानी गोलंदांबाबत बोलायचं झाल्यास जाडेजाने 4 तर नवदीप सैनीने आणि बुमराहने 2 बळी टीपले. शुक्रवारच्या दिवसाचा आणि किंबहुना संपूर्ण सामन्याचा हिरो हा जाडेजा ठरला असं म्हटल्यास ते वावगं ठरणार नाही.हिंदुस्थानचा माजी फलंदाज वासिम जाफर याने जाडेजाचं कौतुक करताना म्हटलंय की ‘चिते की चाल, बाज की नजर और जाडेजा के थ्रो पर संदेह नही करते!’

क्रिकेट समालोचक हर्षा भोगले यांनीही जाडेजाच्या कामगिरीचं कौतुक करत ट्विट केलं आहे.

In many ways, my moment of the match. Sensational from @imjadeja

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 8, 2021