India Tour Of England – टीम इंडियाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या आईला आला हृदयविकाराचा झटका

टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये 20 जून पासून पाच सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही संघ जय्यत तयारी करत आहेत. अशातच आता टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हिंदुस्थानात परतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. गौतम गंभीर यांच्या आईला ह्रदयविकाराचा झटका आल्यामुळे गौतम गंभीर तात्काळ हिंदुस्थानात दाखल झाला आहे.

टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यामध्ये पहिला कसोटी सामना 20 जून पासून हेडिंग्लेच्या मैदानावर सुरू होणार आहे. सामना सुरू होण्यासाठी आता काहीच दिवस शिल्लक असल्यामुळे टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी सरावाला सुरूवात केली आहे. गौतम गंभीर सुद्धा खेळाडूंना योग्य ते मार्गदर्शन देण्यासाठी इंग्लंडमध्ये उपस्थित होते. परंतु गौतम गंभीर यांच्या आई सीमा गंभीर यांना ह्रदयविकाराचा झटका आला असून त्यांच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे गौतम गंभीरने तात्काळ हिंदुस्तानात येण्याचा निर्णय घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, 17 जूनपर्यंत गौतम गंभीर पुन्हा इंग्लंडमध्ये टीम इंडियासोबत जोडले जाणार असल्याची शक्यता आहे.

