“आत्मकेंद्रीपणाचा कळस! स्वत:च्या हयातीत, स्वत:चे नाव दिलेल्या मैदानावर…”, काँग्रेसची मोदींवर जोरदार टीका

हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सुरू असलेल्या बॉर्डर-गावसकर मालिकेतील अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर रंगला आहे. या लढतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनी मैदानावर हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी दोन्ही संघांच्या खेळाडूंची भेट घेतली. तत्पूर्वी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी खास रथातून मैदानाला फेरी मारत उपस्थितांना अभिवादन केले. यावरून आता काँग्रेसने मोदींवर जोरदार टीका केली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विट करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आणि चौथ्या कसोटीसाठी अहमदाबाद येथील मैदानावर लावलेल्या हजेरीची खिल्ली उडवली. स्वत:च्या हयातीत, स्वत:च्या नावाने बांधलेल्या मैदानामध्ये ‘लॅप ऑफ ऑनर’ अर्थात स्वत:चे कौतुक करून घेणे एखाद्या आत्मकेंद्री व्यक्तीलाच जमू शकते, असे ट्विट करत जयराम रमेश यांनी मोदींनी आत्मकेंद्रीपणाचा कळस गाठल्याचे म्हटले.

तसेच त्यांनी एक फोटोही शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये बीसीसीआय सचिव जय शहा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्याच्याच फोटोची फ्रेम देताना दिसत आहेत. ‘थांबा, अजून आत्मकेंद्रपणा सुरुय’, असे कॅप्शन या फोटोला जयराम रमेश यांनी दिले आहे.

Wait there is more self-obsession. pic.twitter.com/bjFAPuUVDQ

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 9, 2023