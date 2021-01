Brisbane Test ऐतिहासिक विजयानंतर BCCI कडून टीम इंडियासाठी मोठी घोषणा, 5 कोटी रुपयांचा बोनस जाहीर

हिंदुस्थान-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील चार कसोटी सामन्यांच्या मालिकेचा शेवट रोमहर्षक ठरला. ब्रिस्बेन कसोटीच्या पाचव्या दिवशी दोन्ही संघांमध्ये विजयासाठी चुरस पाहायला मिळाली. अर्थात पाचव्या दिवसाच्या सुरुवातीलाच टीम इंडियाचे वर्चस्व दिसत होते. हिंदुस्थानने 2-1 अशा फरकाने मालिका जिंकत गावसकर-बॉर्डर करंडकावर आपले नाव कोरले आहे. टीम इंडियाच्या या ऐतिहासिक विजयानंतर बीसीसीआयचा आनंद गगनात मावेना अशी स्थिती आहे. या विजयानंतर अवघ्या काही क्षणातच बीसीसीआयचे सेक्रेटरी जय शहा यांनी टीम इंडियाला पाच कोटी रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे.

