IND vs AUS कसोटीत ‘अश्विन’ युगाची सुरुवात, क्रमवारीत अव्वल स्थानावर घेतली झेप

इंदूरमध्ये तिसरी कसोटी सुरू असतानाच एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. टीम इंडियाचा फिरकीपटू आर. अश्विन याने कसोटी क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावर झेप घेतली आहे. इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसन याला मागे टाकत अश्विन आयसीसी कसोटी क्रमवारीत जगातील नंबर वन गोलंदाज बनला आहे.

इंदूरमध्ये सुरू असलेल्या तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या दिवशी आर. अश्विनच्या विकेटची पाटी कोरीच राहिली. परंतु बॉर्डर-गावसकर चषकातील पहिल्या आणि दुसऱ्या कसोटीत अश्विनने आपल्या फिरकीची कमाल दाखवली होती. दुसऱ्या कसोटीत त्याने 6 विकेटस काढल्या होत्या. या जोरावर त्याने क्रमवारीत अव्वल स्थान गाठले आहे. इंदूर आणि अहमदाबाद कसोटीत ही आघाडी वाढवण्याची संधी अश्विनकडे असणार आहे.

