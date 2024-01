IND vs ENG – हैदराबाद कसोटी रंगतदार अवस्थेत, हिंदुस्थानपुढे विजायासाठी 231 धावांचे आव्हान

हैदराबाद कसोटी रंगतदार अवस्थेत पोहोचली असून पाहुण्या इंग्लंडने यजमान हिंदुस्थानपुढे विजयासाठी 231 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. 163 धावांमध्ये 5 विकेट्स गमावल्यानंतर ओली पोपने तळाच्या फलंदाजांना हातीशी धरत इंग्लंडचा डाव 420 धावांपर्यंत पोहोचला आणि हिंदुस्थानपुढे विजयासाठी आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली. पोपने 196 धावांची झुंजार खेळी केली. अवघ्या 4 धावांनी त्यांचे द्विशतक हुकले.

तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा इंग्लंडकडे 6 बाद 316 धावा झाल्या होत्या आणि इंग्लंडकडे 126 धावांची आघाडी होती. ओली पोप 148, तर रेहान अहमद 16 धावांवर नाबाद होता. आज चौथ्या दिवशी काल नाबाद असलेला रेहान बुमराहच्या चेंडूवर 28 धावांवर बाद झाला.

रेहान बाद झाल्यानंतर ओली पोपने टॉम हार्टलीला हाताशी धरत इंग्लंडला 400 धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. पोपसह हार्टलीनेही चांगली फलंदाजी केली. बाद होण्यापूर्वी त्याने 52 चेंडूत 34 धावा केल्या. इंग्लंडच्या 419 धावा झालेल्या असताना तो बाद झाला. त्यानंतर आलेला मार्क वूड शून्यावर आणि द्विशतकाजवळ आले ओली पोप बुमराहला रिव्हर्स फटका मारताना बाद झाला.

हिंदुस्थानकडून जसप्रित बुमराह याने सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या. आर अश्विनने 3, तर रविंद्र जडेजाने 2 विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलला एक विकेट मिळाली.

