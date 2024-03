IND vs ENG – रोहित-गिलनं खणखणीत शतक ठोकलं, यशस्वीला डोळे वटारणाऱ्या गोलंदाजाला चोप चोप चोपलं

धर्मशाळेमध्ये टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित शर्मा आणि शुभमन गिलने खणखणीत शतक ठोकले आहे. या दोघांच्या शतकी खेळीच्या बळावर टीम इंडियाने लंचपर्यंत 1 बाद 264 धावा केल्या आणि 46 धावांची आघाडी मिळवली. रोहित शर्मा 102, तर शुभमन गिल 101 धावांवर नाबाद आहे.

धर्मशाळा कसोटीच्या पहिल्या दिवसाचा खेळ संपताना रोहित शर्मा 52, तर शुभमन गिल 26 धावांवर नाबाद होता. दुसऱ्या दिवशी दोघांनीही इंग्लंडच्या टीमला ‘बॅझबॉल’चे धडे दिले. दोघांनीही चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत शतकाला गवसणी घातली. रोहितने या मालिकेतील दुसरे शतक ठोकत 400 धावांचा टप्पाही पार केला.

It’s Lunch on Day 2 of Dharamsala Test!

A 129-run First Session for #TeamIndia as captain Rohit Sharma & Shubman Gill zoomed past hundreds 👏 👏

— BCCI (@BCCI) March 8, 2024