टीम इंडियाला भासतेय ‘या’ खेळाडुची उणीव, प्रवासादरम्यान खुर्चीही ठेवतात मोकळी

हिंदुस्थान आणि न्यूझीलंडमध्ये पाच टी-20 सामन्यांची मालिका सुरू आहे. पहिल्या दोन लढतींमध्ये टीम इंडियाने विजय मिळवून मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील तिसरा सामना हॅमिल्टनमध्ये उद्या 29 जानेवारीला होणार असून टीम इंडियाचे खेळाडु येथे दाखलही झाले आहे. हॅमिल्टनकडे प्रवास करताना बसमध्ये टीम इंडियाच्या खेळाडुंना माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याची चांगलीच उणीव भासत असल्याचे दिसते.

बीसीसीआयने फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याचा एक व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. तिसऱ्या टी-20 लढतीसाठी ऑकलंडमधून हॅमिल्टनकडे बसने जाताने युझवेंद्र चहल याने सहकारी खेळाडुंची मुलाखत घेतली. यावेळी युझवेंद्र चहल याने टीम इंडियाचे खेळाडू मैदानापासून लांब असणाऱ्या धोनीची आठवण काढत असल्याचे सांगितले.

मुलाखतीदरम्यान युझवेंद्र चहल महेंद्रसिंह धोनी बसमध्ये ज्या जागेवर बसायचा त्या जागी जातो. ही ती जागा ज्यावर एक दिग्गज खेळाडू बसतो. माही भाई… आता या ठिकाणी सध्यो कोणीही बसत नाही. आम्हाला त्याची खुप आठवण येते, असे धोनीच्या जागेकडे इशारा करून युझवेंद्र चहल म्हणतो.

MUST WATCH: We get you Chahal TV from the Bus!

This one is en route from Auckland to Hamilton – by @RajalArora @yuzi_chahal #TeamIndia

Full Video here ➡️➡️ https://t.co/4jIRkRitRh pic.twitter.com/ZJxMtRGsQu

— BCCI (@BCCI) January 27, 2020