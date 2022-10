IND vs SA आधी ‘सूर्या’ तळपला, मग मिलरची ‘किलर’ खेळी; गुवाहाटीत पडला 458 धावांचा पाऊस

गुवाहाटीमध्ये शेवटपर्यंत रोमहर्षक झालेल्या लढतीत हिंदुस्थानने दक्षिण आफ्रिकेचा 16 धावांनी पराभव केला. दक्षिण आफ्रिकेवर मिळवलेल्या या विजयामुळे हिंदुस्थानने तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अजय बढत घेतली आहे. हिंदुस्थानने सामन्यासह मालिका जिंकली असली तरी गोलंदाजांचे पितळ मात्र उघड पडले.

प्रथम फलंदाजी करताना हिंदुस्थानने दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी 238 धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा दक्षिण आफ्रिकेने झुंजार पाठलाग केला. डेव्हिड मिलर याने तुफानी शतक ठोकले, तर क्विंटन डी कॉक यानेही वादळी अर्धशतक ठोकले. मात्र हे दोघे संघाला विजय मिळवून देऊ शकले नाही. मिलर 47 चेंडूत 106 धावा आणि डी कॉक 48 चेंडूत 69 धावा काढून नाबाद राहिला.

India seal a win to take a 2-0 lead in the series ✌🏻#INDvSA | Scorecard: https://t.co/jYtuRUcl0f pic.twitter.com/To2VsXsqpF

— ICC (@ICC) October 2, 2022