IND vs SA कुल’दीप’ चमकला, हॅटट्रीक हुकली पण ठोकला बळींचा चौकार, आफ्रिकेचे 99 धावात लोटांगण

तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेतील निर्णायक लढतीत हिंदुस्थानच्या धारधार गोलंदाजीपुढे आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी लोटागण घातले. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी घेणाऱ्या हिंदुस्थानने आफ्रिकेचा डाव अवघ्या 99 धावांमध्ये गुंडाळला. कुलदीप यादव याने बळींचा चौकार ठोकला, तर मोहम्मद सिराज, वाशिंग्टन सुंर आणि शाहबाज अहमद यांनीही त्याला उत्तम साथ दिली. मालिका विजयासाठी हिंदुस्थानपुढे 100 धावांचे आव्हान आहे.

हिंदुस्थानचा कर्णधार शिखर धवन याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधाराचा हा निर्णय गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला आणि आफ्रिकेला एकामागोमाग एक धक्के दिले. तिसऱ्याच षटकात सलामीवीर क्विंटन डी कॉकला वाशिंग्टन सुंदर याने बाद केले. या धक्क्यातून आफ्रिकेचा संघ शेवटपर्यंत सावरला नाही.

Innings Break!

Superb bowling peformance from #TeamIndia! 👏 👏

4⃣ wickets for @imkuldeep18

2⃣ wickets each for Shahbaz Ahmed, @mdsirajofficial & @Sundarwashi5

Over to our batters now. 👍 👍

Scorecard 👉 https://t.co/XyFdjV9BTC #INDvSA pic.twitter.com/B2wUzvis4y

— BCCI (@BCCI) October 11, 2022