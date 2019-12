Live INDvsWI – पूरन-पोलार्डची फटकेबाजी, विंडीजचे हिंदुस्थानसमोर 316 धावांचे आव्हान

कटकमध्ये सुरू असलेल्या निर्णायक लढतीमध्ये वेस्ट इंडीजने टीम इंडियापुढे विजयासाठी 316 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. निकोलस पूरनने 64 चेंडूतील 89 आणि कर्णधार केरॉन पोलार्डने 51 चेंडूत 74 धावांची नाबाद खेळी केली. टीम इंडियाकडून पदार्पणाचा सामना खेळणाऱ्या नवदीप सैनीने 2, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद शमी आणि रविंद्र जाडेजाने प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

विंडीजच्या 50 षटकात 5 बाद 315 धावा

West Indies close on 315/5, with Pollard unbeaten on 74 including seven 6️⃣s! The last five overs went for 77 runs #INDvWI pic.twitter.com/8lbASB7nLG — ICC (@ICC) December 22, 2019

कर्णधार पोलार्डचे अर्धशतक

शार्दुलने 89 धावांवर केले बाद

विंडीजचा निम्मा संघ माघारी, पूरचे शतक हुकले

विंडीजच्या 250 धावा पूर्ण

पूरन-पोलार्डमध्ये 100 धावांची भागिदारी

45 षटकानंतर चार बाद 238 धावा

एक दिवसीय कारकीर्दीतील पाचवे अर्धशतक

निकोलस पूरनचे अर्धशतक

Nicholas Pooran brings up his fifth ODI fifty in only 43 balls! Can he and Pollard produce some late fireworks for the Windies? #INDvWI pic.twitter.com/iK2SN5RIwF — ICC (@ICC) December 22, 2019

विंडीजच्या 200 धावा पूर्ण

40 षटकानंतर 4 बाद 197 धावा

35 षटकानंतर चार बाद 161 धावा

विंडीजच्या 150 धावा पूर्ण

चेस 38 धावांवर बाद

विंडीजला चौथा धक्का, सैनीने घेतला दुसरा बळी

30 षटकानंतर तीन बाद 137 धावा

नवदीप सैनीने घेतला आंतरराष्ट्रीय वन डे मधील पहिला बळी

विंडीजला तिसरा धक्का, हेटमायर बाद

25 षटकानंतर दोन बाद 94 धावा

20 षटकानंतर दोन बाद 70 धावा

शमीच्या गोलंदाजीवर होप 42 धावांवर बाद

विंडीजला दुसरा धक्का, शाई होप बाद

15 षटकात वेस्ट इंडिजच्या 1 बाद 57 धावा

14 व्या षटकात लुइस बाद

पाच षटकात वेस्ट इंडिजच्या 18 धावा

पहिल्या षटकात वेस्ट इंडिजची अवघी 1 धाव

एलविन ल्युईस आणि शाय होप मैदानावर

वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजीला सुरुवात

दीपक चहरच्या जागी नवदीप सैनीला संघात स्थान

3rd ODI. India XI: R Sharma, KL Rahul, V Kohli, S Iyer, R Pant, K Jadhav, R Jadeja, M Shami, S Thakur, K Yadav, N Saini https://t.co/kK8v4wTXJz #IndvWI @Paytm — BCCI (@BCCI) December 22, 2019

नाणेफेक जिंकून टीम इंडियाचा गोलंदाजीचा निर्णय