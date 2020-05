चीन-पाकिस्तानला खणखणीत इशारा, वायुसेना प्रमुखांनी एका दगडात उडवले दोन पक्षी

जम्मू-कश्मीरमधील हंदवाडा भागात काही दिवसांपूर्वी दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत कर्नलसह आठ जवान शहीद झाले होते. एकीकडे पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर सीमारेषेवर पुन्हा दहशतवादी तळ उभारत असून दहशतवाद्यांना हिंदुस्थानमध्ये घुसखोरी करण्यासाठी शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे, तर दुसरीकडे चीन सिक्कीम आणि लडाख या भागात तणावाचे वातावरण निर्माण करत आहे. अशा या दोन युद्धखोर शेजाऱ्यांना वायुसेनाप्रमुख मार्शल आर.के.एस. भदौरिया यांनी खणखणीत इशारा देत एका दगडात दोन पक्षी उडवले आहे.

वायुसेनाप्रमुख आर.के.एस. भदौरिया म्हणाले की, पाकिस्तानच्या ताब्यातील कश्मीरमध्ये (पीओके) असणाऱ्या दहशतवादी तळांवर ‘एअर स्ट्राईक’ करण्यास वायुसेना 24 तास सज्ज आहे. हिंदुस्थानवर हल्ला होतो तेव्हा पाकिस्तान चिंताग्रस्त व्हायलाच हवा. पाकिस्तानला या चिंतेतून मुक्त व्हायचे असेल तर हिंदुस्थानमध्ये दहशतवादी कारवाया करणे बंद करावे, असे आर.के.एस. भदौरिया म्हणाले. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले.

या दरम्यान, लडाख सीमारेषेवर चीनच्या घुसखोरीवर प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा आर.के.एस. भदौरिया म्हणाले की, तिथे असामान्य घडामोडी घडल्या होत्या. अशा घटनांवर आमची कायम नजर असते आणि आम्ही प्रत्यत्तरादाखल कारवाईही करतो. तसेच अशा घटनांमुळे चिंताग्रस्त होण्याची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले.

