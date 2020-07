सीमेवर रात्रीही हिंदुस्थानचा कडक पहारा, अपाचे तैनात

गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थानच्या वीर जवानांनी प्राणांचीबाजी लावत सीमेचे रक्षण केले. या घटनेनंतर हिंदुस्थान-चीन सीमाभागात प्रचंड तणाव आहे. चीनने सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र पुर्वानुभव लक्षात घेता हिंदुस्थान दक्ष आहे. रात्रीच्या वेळी सीमेवरील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लडाखमध्ये अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टर तैनात केले आहे. 2 मिनिटात 1200 राउंड फायर करण्याची या हेलिकॉप्टरची क्षमता आहे.

Indian Air Force (IAF) Apache attack helicopter at a forward airbase near India-China border carried out night operations. pic.twitter.com/oPbB02hsQM

— ANI (@ANI) July 7, 2020