तवांग इथे लष्कराचे हेलिकॉप्टर कोसळले, पायलटचा मृत्यू

अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग भागात लष्कराचे हेलिकॉप्टर ‘चित्ता’ हे अपघातग्रस्त झाले आहे. या दुर्घटनेत एका पायलटचा मृत्यू झाला आहे. लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. बुधवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाल्याचे कळते आहे. हा अपघात कसा झाला हे अजून कळू शकलेलं नाहीये. अपघातात लेफ्टनंट कर्नल सौरभ यादव हे गंभीर जखमी झाले होते, त्यांना जवळच्याच लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, मात्र रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अपघातात दुसरा वैमानिकही जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

One of the pilots Lt Col Saurabh Yadav, who was critically injured succumbed to the injuries during treatment. The second pilot is under medical treatment. The cause of the crash at this stage is not known. Details are being ascertained: Indian Army officials

— ANI (@ANI) October 5, 2022