T20 WC 2026 – सेमीफायनलआधी टीम इंडियाचे खेळाडू सिद्धिविनायकाच्या चरणी; विजयासाठी साकडं

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आयसीसी टी-20 वर्ल्डकप 2026 ची दुसरी सेमीफायनल लढत हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात मुंबईतील वानखेडे मैदानावर खेळली जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी मुंबईच्या प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरात जाऊन बाप्पाचा आशीर्वाद घेतला. 5 मार्च रोजी वानखेडे मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज लढतीपूर्वी सलामीवीर ईशान किशन, अभिषेक शर्मा आणि अक्षर पटेल यांनी सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले आणि हिंदुस्थानच्या विजयासाठी बाप्पाला साकडे घातले.

सिद्धिविनायक मंदिरात या तिन्ही खेळाडूंनी पारंपरिक पद्धतीने पूजा-अर्चा केली. सध्या हे तिन्ही खेळाडू हिंदुस्थानी संघाचे कणा मानले जात आहेत. ईशान किशन सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे, तर अष्टपैलू अक्षर पटेलची कामगिरीही निर्णायक ठरत आहे. अभिषेक शर्माच्या फॉर्ममध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत असले, तरी या मोठ्या सामन्यात तो चमकण्याची आशा चाहत्यांना आहे.

T20 WC 2026 – वानखेडेवर घुमणार ‘मुंबई इंडियन्स’चा गजर; इंग्लंडला नमवण्यासाठी चारचौघे सज्ज

दरम्यान, याआधीही वर्ल्डकप सुरुवातीला कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले होते. तसेच, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर-8 सामन्यापूर्वी अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव पत्नी कोलकाता येथील प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिरात नतमस्तक झाले होते.

न्यूझीलंडपुढे द. आफ्रिकेचा विजयरथ रोखण्याचे आव्हान; दोन तुल्यबळ संघांमध्ये आज रंगणार पहिला उपांत्य सामना

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

openai-chatgpt-suicide-lawsuits-elon-musk-grok-safety-controversy-saamana-marathi-news

तुमचे सेफ्टी रेकॉर्ड तपासा! ChatGPT आणि Grok मध्ये जोरदार भांडण; आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी

Us Israel Iran War – इस्रायलचा तेहरानवर पुन्हा हल्ला, इराणी लढाऊ विमान हवेतच पाडले

Iran Israel War – इस्रायलने केले अयातुल्ला खामेनी यांच्या मुलाला लक्ष्य, हत्या करण्याची दिली धमकी

Iran Israel War – इराणमध्ये अडकले हिंदुस्थानी विद्यार्थी, मदतीसाठी सरकारकडे याचना

दोन गाड्यांमध्ये सुरक्षित अंतर न ठेवल्यास निष्काळजीपणाचा गुन्हा; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

अजितदादांच्या विमान अपघाताआधी काही लोकांकडून बारामती विमानतळाची रेकी; रोहित पवारांच्या आरोपांनी खळबळ

सर्वात भीषण प्रहार अजून बाकी; इराणचा नायनाट करणार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; ‘या’ 3 गोष्टी उद्ध्वस्त करण्याचा निर्धार

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचं ‘चायना’ कनेक्शन! NIA ने उलगडलं ‘गो-प्रो’ कॅमेऱ्याचं गुपित

Iran Israel War – ट्रम्पची स्पेनसोबत कट्टी फू… सैन्यतळ वापरण्यास नकार दिल्याने व्यापार बंद करण्याची धमकी