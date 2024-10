बंगळुरु कसोटीचा हिरो सरफराज झाला ‘बाप’माणूस; पुत्ररत्नाचा लाभ, सोशल मीडियावर दिली गुड न्यूज

न्यूझीलंडविरुद्ध बंगळुरू कसोटीमध्ये पहिले शतक झळकावणारा बॅटर सरफराज खान याच्या घरात पाळणा हलला आहे. सरफराजची पत्नी रोमाना जहूर हिने सोमवारी रात्री मुलाला जन्म दिला. सरफराजने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली.

