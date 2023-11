संतापजनक! अमेरिकेत खलिस्तानी समर्थकांचे हिंदुस्थानी राजदूताशी गैरवर्तन

अमेरिकेमध्ये खलिस्तानी समर्थकांनी हिंदुस्थानी राजदुताशी गैरवर्तन केले आहे. हिंदुस्थानचे राजदूत तरणजीत सिंग संधू (Taranjit Singh Sandhu) यांच्यासोबत गुरुद्वारामध्ये हा प्रकार घडला. खलिस्तानी समर्थकांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. एवढेच नाही तर त्यांच्यासमोर घोषणाबाजीही केली. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची अज्ञातांनी गोळ्या घालून हत्या केली. यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी निज्जरच्या हत्येत हिंदुस्थानचा हात असल्याचा आरोप केला. मात्र हिंदुस्थानने हा आरोप फेटाळून लावले आणि पुरावे देण्यास सांगितले.

मात्र निज्जरच्या हत्येनंतर जगभरातील हिंदुस्थानी दूतावास आणि राजदूतांना खलिस्तानी समर्थकांनी टार्गेट केले. आता अमेरिकेतही हिंदुस्थानी राजदुतांना गुरुद्वारामध्ये एका कार्यक्रमासाठी गेले असता खलिस्तानी समर्थकांनी धक्काबुक्की केली. निज्जरच्या हत्येस तुम्ही जबाबदार आहात. तुम्ही पन्नूच्या हत्येचा कट रचला आहे, असा आरोप खलिस्तानी समर्थकांनी केला.

Indian Ambassador to the US Taranjit Singh Sandhu visited and offered prayers at Sri Guru Ravidass Temple in New York. pic.twitter.com/hv2OLIEN9r

— ANI (@ANI) November 27, 2023