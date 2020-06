कराचीमध्ये घुसले हिंदुस्थानी वायुसेनेचे ‘फायटर जेट्स’, शहर ‘ब्लॅकआउट’ झाल्याची चर्चा, वाचा काय आहे सत्य?

सीमेवर पाकिस्तान शस्रसंधीचे उल्लंघन करत असतानाच हिंदुस्थानच्या वायुदलाने लढाऊ विमान सीमापार करून कराची शहरावर घिरट्या घालत असल्याचा दावा सोशल मीडियावर करण्यात आला. हिंदुस्थानी वायुसेनेचे फायटर जेट्स कराची शहरावर घिरट्या घालत असून यामुळे लोकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे शहर ‘ब्लॅकआउट’ झाल्याची चर्चा रंगली. सोशल मीडियावर पाकिस्तानी युजर्सने मंगळवार रात्रीपासून याबाबत ट्विट केल्याचे दिसते. मात्र सत्य वेगळेच असल्याचे समोर आले.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या मेसेजवर पाकिस्तानच्या ‘एनबीसी’चा माजी रिपोर्टर वाज खान यानेही एक ट्विट केले. ‘प्रिय हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान, हिंदुस्थानी वायुसेनेचे लढाऊ विमान पीओके आणि सिंध-राजस्थान सेकटरमधून घुसखोरी केल्याची अफवा पसरली आहे. दोन्ही देशांनी याबाबत माहिती द्यायला हवी. माझी विनंती आहे की लोकांनी शांत रहावे, असे आवाहन रिपोर्टर खान यांनी केले.

Dear @IndiainPakistan, rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week.

